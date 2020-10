Coronavirus, anziani terrorizzati e in autolockdown: dilagano ansia, insonnia e depressione (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sono terrorizzati dal Covid al punto da aver praticamente azzerato la propria vita sociale. Hanno paura di finire in ospedale, essere intubati e di non avere nessuno accanto al momento del trapasso, ma la prima preoccupazione è per i propri cari che hanno paura di poter infettare. Hanno visto le loro vite cambiare radicalmente, ma hanno imparato a usare tutte le tecnologie disponibili per restare in contatto con familiari e amici, mentre i due terzi sono in attesa dell’SSN perché non possono permettersi il privato. Hanno avuto gravi difficoltà ad effettuare le visite specialistiche in itinere, gli esami diagnostici, gli interventi già programmati, i controlli oncologici e in un caso su tre sono stati costretti a ricorrere a strutture private pagando di tasca propria. Si fidano delle istituzioni e tendenzialmente giudicano corrette ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Sonodal Covid al punto da aver praticamente azzerato la propria vita sociale. Hanno paura di finire in ospedale, essere intubati e di non avere nessuno accanto al momento del trapasso, ma la prima preoccupazione è per i propri cari che hanno paura di poter infettare. Hanno visto le loro vite cambiare radicalmente, ma hanno imparato a usare tutte le tecnologie disponibili per restare in contatto con familiari e amici, mentre i due terzi sono in attesa dell’SSN perché non possono permettersi il privato. Hanno avuto gravi difficoltà ad effettuare le visite specialistiche in itinere, gli esami diagnostici, gli interventi già programmati, i controlli oncologici e in un caso su tre sono stati costretti a ricorrere a strutture private pagando di tasca propria. Si fidano delle istituzioni e tendenzialmente giudicano corrette ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus anziani Coronavirus e anziani: dalle Rsa al modello dell'assistenza domiciliare Corriere della Sera Tumore della prostata, sette pazienti su dieci preoccupati per il Covid

Il Covid-19 ha reso ancora più difficile l’esistenza degli oltre ... Nella grande maggioranza dei casi sono quindi uomini anziani interessati da altre malattie, spesso croniche, come diabete, obesità ...

Coronavirus, Beppe Sala raccomanda: "Gli anziani stiano in casa e vedano poca gente"

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si rivolge agli anziani (over 65, per la precisione) in un’intervista a Radio Deejay. “Il virus ha ucciso in italia 36mila persone, di cui 33mila over 65. Dobbiamo ...

Il Covid-19 ha reso ancora più difficile l'esistenza degli oltre ... Nella grande maggioranza dei casi sono quindi uomini anziani interessati da altre malattie, spesso croniche, come diabete, obesità ...