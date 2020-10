Consigliere Pd investe anziano in scooter e lo uccide Il post su Fb | ' Sono ore durissime'

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) C'era ilregionale Francesco Gazzetti , Pd, alla guida dell'auto contro cui, questa mattina in viale Boccaccio a Livorno, si è scontrato lodi Roberto Zagni 73enne, volontario ...

C'era il consigliere regionale Francesco Gazzetti (Pd) alla guida dell'auto contro cui, questa mattina in viale Boccaccio a Livorno, si è scontrato lo scooter di ...