Carlotta e Nello lasciano insieme Temptation Island Nip | lui vuole sposarla

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 21 ottobre 2020)sono rimastidopo aver messo alla prova il loro amore aNip Si è concluso ieri il percorso diNip, reality sull’amore condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Durante l’ultima puntata del reality andata in onda ieri 20 ottobre abbiamo visto il loro falò di confronto.era molto arrabbiata per l’atteggiamento del fidanzato nel villaggio con la single Benedetta. Per circa un anno e mezzo lui l’ha trascurata moltissimo, nel villaggio però è stato sempre molto dolce e carino con la tentatrice, atteggiamento che ha molto ferito la sua fidanzata.durante ...