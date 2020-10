Campania, dietrofront sulla riapertura delle scuole: i bambini restano a casa (Di mercoledì 21 ottobre 2020) dietrofront del governatore Vincenzo De Luca sulla riapertura delle scuole elementari. Il Presidente della Regione, che ieri aveva lasciato trapelare la decisione di far ritornare i bambini delle elementari in classe, ci ha ripensato. Sarà l’Unità di Crisi nei prossimi giorni a valutare la situazione dei contagi negli istituti scolastici. Solo in caso di valutazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 21 ottobre 2020)del governatore Vincenzo De Lucaelementari. Il Presidente della Regione, che ieri aveva lasciato trapelare la decisione di far ritornare ielementari in classe, ci ha ripensato. Sarà l’Unità di Crisi nei prossimi giorni a valutare la situazione dei contagi negli istituti scolastici. Solo in caso di valutazione … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

