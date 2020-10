Berlino: sono 70 le opere vandalizzate da un complottista (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A dare la notizia dell’attacco è stato un giornale tedesco, svelando una notizia che era stata tenuta segreta dai musei coinvolti nelle ultime settimane. L’atto di vandalismo L’atto vandalico, risalente al 3 ottobre, ha coinvolto tre musei della capitale tedesca: il museo di Pergamo, l’Alte Nationalgalerie e il Neues Meseum.La tecnica, utilizzata precedentemente da due donne nel 2018 ad Atene per compiere simili atti vandalici, è stata confermata dalla Prussian Heritage Foundation, proprietaria delle collezioni danneggiate. Scoperti i danni la polizia ha immediatamente avviato le indagini per scoprire l’identità del vandalo, la quale parrebbe ora essere confermata da tutti i media tedeschi. Il vandalo Secondo le ultime indiscrezioni l’autore dell’attacco ai tre musei sarebbe un 39enne, Attila Hildmann. ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A dare la notizia dell’attacco è stato un giornale tedesco, svelando una notizia che era stata tenuta segreta dai musei coinvolti nelle ultime settimane. L’atto di vandalismo L’atto vandalico, risalente al 3 ottobre, ha coinvolto tre musei della capitale tedesca: il museo di Pergamo, l’Alte Nationalgalerie e il Neues Meseum.La tecnica, utilizzata precedentemente da due donne nel 2018 ad Atene per compiere simili atti vandalici, è stata confermata dalla Prussian Heritage Foundation, proprietaria delle collezioni danneggiate. Scoperti i danni la polizia ha immediatamente avviato le indagini per scoprire l’identità del vandalo, la quale parrebbe ora essere confermata da tutti i media tedeschi. Il vandalo Secondo le ultime indiscrezioni l’autore dell’attacco ai tre musei sarebbe un 39enne, Attila Hildmann. ...

