“Another Round”, ricetta d’urto per insegnanti demotivati (Di mercoledì 21 ottobre 2020) ricetta d’urto per insegnanti demotivati: farsi un bicchiere di quelli buoni prima di entrare in classe, e continuare per tutto il giorno. Smettere nel tempo libero. E’ una provocazione, ovviamente, basata però sulle teorie dello psicologo norvegese Finn Skaterud, secondo il quale tutti gli esseri umani nascono con un deficit alcolico dello 0,05 %, che necessita di compensazione. Thomas Vinterberg, già pupillo di Lars Von Trier che ventidue anni fa gli concesse di inaugurare con “Festen”la stagione dei film Dogma 95( basati sul rigido decalogo restrittivo- ma rivoluzionario- compilato dal maestro danese), ha scritto e diretto “ Druk- Another Round”( “Un altro giro”) , in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’uscita da noi è prevista a dicembre, Covid ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 ottobre 2020)d’urto per: farsi un bicchiere di quelli buoni prima di entrare in classe, e continuare per tutto il giorno. Smettere nel tempo libero. E’ una provocazione, ovviamente, basata però sulle teorie dello psicologo norvegese Finn Skaterud, secondo il quale tutti gli esseri umani nascono con un deficit alcolico dello 0,05 %, che necessita di compensazione. Thomas Vinterberg, già pupillo di Lars Von Trier che ventidue anni fa gli concesse di inaugurare con “Festen”la stagione dei film Dogma 95( basati sul rigido decalogo restrittivo- ma rivoluzionario- compilato dal maestro danese), ha scritto e diretto “ Druk- Another Round”( “Un altro giro”) , in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. L’uscita da noi è prevista a dicembre, Covid ...

