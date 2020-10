Anche il OnePlus 9 gioca d’anticipo con lancio prima del previsto (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il OnePlus 9 potrebbe arrivare davvero prima del previsto e giocare d’anticipo (o quasi) rispetto a certa concorrenza. Le notizie in arrivo nelle ultime ore vanno proprio in questa direzione e potrebbero confermare una strategia commerciale tutta nuova per il brand cinese. Di solito il lancio della nuova gamma OnePlus primaverile si concretizza nel mese di maggio. Ebbene, per il 2021 e secondo fonti come Neowin, l’azienda sarebbe pronta alla presentazione del suo top di gamma nuovo di zecca già a marzo. L’anticipazione sarebbe dunque significativa, di circa due mesi ma potrebbe tornare utile per interessare una determinata fascia di consumatori. La strategia rinnovata di lancio potrebbe essere letta nel seguente modo: ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Il9 potrebbe arrivare davverodelre d’anticipo (o quasi) rispetto a certa concorrenza. Le notizie in arrivo nelle ultime ore vanno proprio in questa direzione e potrebbero confermare una strategia commerciale tutta nuova per il brand cinese. Di solito ildella nuova gammaverile si concretizza nel mese di maggio. Ebbene, per il 2021 e secondo fonti come Neowin, l’azienda sarebbe pronta alla presentazione del suo top di gamma nuovo di zecca già a marzo. L’anticipazione sarebbe dunque significativa, di circa due mesi ma potrebbe tornare utile per interessare una determinata fascia di consumatori. La strategia rinnovata dipotrebbe essere letta nel seguente modo: ...

nonsonoioseitu : trovo stupidi i produttori (Samsung, Xiaomi, Oneplus) che prendono in giro Apple perché non include più il caricaba… - antarrtica : Sotto un tweet di guerra iphone vs android (che poi non ha senso perché android non è un brand vabb) ho letto un sa… - emrato : @SantucciFulvio Io MIUI sempre adorata, per me la migliore versione di Android, meglio anche di quella Oneplus - cicciovettel95 : @psi0_ Verissimo, anche Oneplus 8 pro è molto carino. Samsung ultimamente non ne sta azzeccando una ( s20 fe 5 a pa… - Notiziedi_it : Anche Xiaomi e OnePlus sfottono iPhone 12 sul caricabatterie assente -