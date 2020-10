Zangrillo: «Ora il virus è tornato a mordere, ma non serve la paura. I giovani proteggano genitori e nonni» (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Che la situazione della pandemia di Coronavirus sia cambiata, ora lo ammette anche Alberto Zangrillo. Di quella domenica di maggio, quando aveva detto che il «virus è clinicamente morto» e i numeri di contagi e ricoveri erano indubbiamente più bassi rispetto a oggi, il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano rivendica al Corriere della Sera però il senso di quel messaggio: «io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a convivere. Evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza». Oggi però il virus è tornato a preoccupare più di prima, frutto secondo Zangrillo ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Corona, ultime notizie del 20 ottobre (Italia/Mondo)Che la situazione della pandemia di Coronasia cambiata, ora lo ammette anche Alberto. Di quella domenica di maggio, quando aveva detto che il «è clinicamente morto» e i numeri di contagi e ricoveri erano indubbiamente più bassi rispetto a oggi, il primario di anestesia e rianimazione del San Raffaele di Milano rivendica al Corriere della Sera però il senso di quel messaggio: «io ho sempre sostenuto, anche se ciò non ha mai fatto clamore, che con il Covid dobbiamo imparare a convivere. Evidentemente non l’abbiamo fatto abbastanza». Oggi però ila preoccupare più di prima, frutto secondo...

