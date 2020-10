Ultime Notizie Roma del 20-10-2020 ore 18:10 (Di martedì 20 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in prima la crisi non è alle nostre spalle la velocità della ripresa che è stata molto consistente nel mese di giugno luglio e in parte gli agosto ha cominciato a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare lo dice il commissario europeo all’economia Paolo gentili Io dopo aver mantenuto una politica di bilancio espansiva aggiunto che non vuol dire spendere La Qualunque Ma che in tutti i paesi si deve evitare di tornare a misure e logiche di bilancio troppo prescritti Intanto il sindaco di Napoli Luigi De magistris commenta l’ultimo dpcm penso ci siamo stati errori molto gravi della Regione non è uno scaricabarile I numeri parlano da soli De Luca ha vietato anche i medici di dire la verità il tempo ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno economia in prima la crisi non è alle nostre spalle la velocità della ripresa che è stata molto consistente nel mese di giugno luglio e in parte gli agosto ha cominciato a rallentare già a metà agosto e potrebbe ulteriormente rallentare lo dice il commissario europeo all’economia Paolo gentili Io dopo aver mantenuto una politica di bilancio espansiva aggiunto che non vuol dire spendere La Qualunque Ma che in tutti i paesi si deve evitare di tornare a misure e logiche di bilancio troppo prescritti Intanto il sindaco di Napoli Luigi De magistris commenta l’ultimo dpcm penso ci siamo stati errori molto gravi della Regione non è uno scaricabarile I numeri parlano da soli De Luca ha vietato anche i medici di dire la verità il tempo ...

