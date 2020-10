Temptation Island, Nunzia smaschera Alberto: il doppio gioco con Speranza (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Alberto è stato smascherato dalla single Nunzia durante il confronto un mese dopo a Temptation Island: faceva il doppio gioco con Speranza. Temptation Island ha dato il meglio di sé durante quest’ultima puntata dell’edizione di Alessia Marcuzzi. La padrona di casa, infatti, all’inizio di questa puntata aveva avvisato che avremmo visto cose che non sono … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 21 ottobre 2020)è statoto dalla singledurante il confronto un mese dopo a: faceva ilconha dato il meglio di sé durante quest’ultima puntata dell’edizione di Alessia Marcuzzi. La padrona di casa, infatti, all’inizio di questa puntata aveva avvisato che avremmo visto cose che non sono … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Alberto è stato smascherato dalla single Nunzia durante il confronto un mese dopo a Temptation Island: faceva il doppio gioco con Speranza. Temptation Island ha dato il meglio di sé durante ...

Alberto e Speranza si lasciano al falò di confronto, ma un mese dopo...

"Il sentimento che provo, dopo 16 anni, è immenso ma le cose sono cambiate". Per questo motivo Alberto ha deciso di non uscire da "Temptation Island" con Speranza. "Mi fa un certo effetto vederla, ma ...

