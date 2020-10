Sveva Casati Modignani è uno pesudonimo | chi è in realtà Bice Cairati

Leggi su viagginews

(Di martedì 20 ottobre 2020)è uno: chi è in realtà. LA scrittrice fino al 2004 ha scritto insieme al marito Nullo Cantaroni. Non tutti sanno cheè uno pseudonimo dietro al quale si celavanoe il marito Nullo Cantaroni. L’uomo è morto nel 2004 e la moglie ha … L'articoloè uno: chi è in realtàè apparso prima sul sito ViaggiNews.com