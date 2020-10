Scintille Pd-Conte sul Mes. Poi premier chiama Zingaretti e lancia patto legislatura (Di martedì 20 ottobre 2020) La tregua sul Mes è saltata, nelle scorse settimane Nicola Zingaretti e il Pd avevano accettato controvoglia di rinfoderare le armi sul fondo salva Stati ma l'esplosione dei contagi ha convinto i democratici che non era più possibile restare fermi e le parole di Giuseppe Conte, domenica sera, hanno davvero aperto una crepa nel rapporto con il presidente del Consiglio. Una rottura che i due hanno provato a sanare con una telefonata, subito prima della conferenza stampa del presidente del Consiglio. Sarebbe stato Conte, raccontano, a chiamare il leader Pd per cercare di stemperare il clima e annunciargli l'intenzione di lanciare quel "patto di legislatura" più volte chiesto proprio dai democratici nelle ultime settimane. Parole che poi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) La tregua sul Mes è saltata, nelle scorse settimane Nicolae il Pd avevano accettato controvoglia di rinfoderare le armi sul fondo salva Stati ma l'esplosione dei contagi ha convinto i democratici che non era più possibile restare fermi e le parole di Giuseppe, domenica sera, hanno davvero aperto una crepa nel rapporto con il presidente del Consiglio. Una rottura che i due hanno provato a sanare con una telefonata, subito prima della conferenza stampa del presidente del Consiglio. Sarebbe stato, raccontano, are il leader Pd per cercare di stemperare il clima e annunciargli l'intenzione dire quel "di" più volte chiesto proprio dai democratici nelle ultime settimane. Parole che poi ...

Scintille al "Grande Fratello Vip" tra Antonio Zequila e Patrizia De Blanck. L'attore è entrato nella Casa per rivendicare una presunta love story con la contessa: "Abbiamo girato un film insiem ...

Scintille al "Grande Fratello Vip" tra Antonio Zequila e Patrizia De Blanck. L'attore è entrato nella Casa per rivendicare una presunta love story con la contessa: "Abbiamo girato un film insiem ...