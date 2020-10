Rivalutazione pensioni 2021 | di quanto sarà l’aumento?

Leggi su pensioniefisco

(Di martedì 20 ottobre 2020) E’ atteso per la fine di novembre il decreto del Ministero dell’Economia che fisserà il tasso didelleper l’annoe che sarà in vigore a partire dal 1 gennaio. Ogni anno, infatti, lesono soggette ain base all’andamento dell’inflazione per mantenere inalterato il potere di acquisto dei pensionati con il trascorrere degli anni. Il tasso diper ilnon è ancora stato reso noto e proprio per questo motivo non sappiamo con certezza neanche disarà l’aumento della pensione spettante. Alcune indiscrezioni vorrebbero che il tasso in questione potrebbe essere anche pari a zero e questo non ...