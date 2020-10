Recovery Fund, Spagna e Portogallo non si fidano: pronti a rinunciare ai “prestiti” (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Intanto che a Bruxelles e dintorni si lavora ancora per cercare la quadra (chissà se e quando arriverà) attorno al Recovery Fund, un doppio colpo alla sue speranze di diventare l’architrave dell’Unione Europa del futuro arriva in rapida successione da Spagna e Portogallo. Non più tardi di ieri, infatti, Madrid e Lisbona hanno dichiarato che rinunceranno a parte dei fondi che dovrebbero – il condizionale è d’obbligo, visto che non vi è ancora alcuna certezza sulle tempistiche di erogazione – affluire copiosi (sia detto in senso ironico) dall’Ue. I prestiti del Recovery Fund? Non ci interessano Ad aprire le danze è stato il governo spagnolo, il quale ha annunciato che non attiverà una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 20 ottobre 2020) Roma, 20 ott – Intanto che a Bruxelles e dintorni si lavora ancora per cercare la quadra (chissà se e quando arriverà) attorno al, un doppio colpo alla sue speranze di diventare l’architrave dell’Unione Europa del futuro arriva in rapida successione da. Non più tardi di ieri, infatti, Madrid e Lisbona hanno dichiarato che rinunceranno a parte dei fondi che dovrebbero – il condizionale è d’obbligo, visto che non vi è ancora alcuna certezza sulle tempistiche di erogazione – affluire copiosi (sia detto in senso ironico) dall’Ue. I prestiti del? Non ci interessano Ad aprire le danze è stato il governo spagnolo, il quale ha annunciato che non attiverà una ...

borghi_claudio : ****** BREAKING NEWS ****** LA SPAGNA RIFIUTA I PRESTITI DEL RECOVERY FUND - HuffPostItalia : Non solo il Mes: Spagna e Portogallo rifiutano anche i prestiti del Recovery Fund - borghi_claudio : @maurizioft @sarabanda_ Infatti i prestiti del recovery fund non vanno assolutamente presi. - Sparecchiavoooo : RT @Comunardo: #SDENG del mese (se non capite a chi non avete seguito il dibattito) *El País: la Spagna rinuncerà ai prestiti del Recovery… - assaloni : RT @Comunardo: #SDENG del mese (se non capite a chi non avete seguito il dibattito) *El País: la Spagna rinuncerà ai prestiti del Recovery… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery fund o Stimulus package? Tra i due finanziamenti anticrisi preferisco il secondo Il Fatto Quotidiano Recovery Fund, gli industriali “presentano il conto” ai politici biellesi

Riuscire a utilizzare le risorse disponibili attraverso il Recovery Fund è un’occasione che non possiamo permetterci di perdere. Le imprese biellesi da tempo hanno intrapreso un percorso di crescita ...

Arrivare al 2023 per il nuovo Presidente? Ma come e con il parlamento bocciato dal referendum?

con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data la sua peculiare condizione di nazione in maggiori difficoltà economiche, gran parte degli ...

Riuscire a utilizzare le risorse disponibili attraverso il Recovery Fund è un’occasione che non possiamo permetterci di perdere. Le imprese biellesi da tempo hanno intrapreso un percorso di crescita ...con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data la sua peculiare condizione di nazione in maggiori difficoltà economiche, gran parte degli ...