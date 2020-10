Perché sul Mes Conte ha ragione al 100%

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre 16 Paesi, Italia inclusa, hanno richiesto i fondi europei per la cassa integrazione (SURE), non ce n’è uno solo che abbia pensato di accedere al Mes. Eppure veniamo da mesi in cui il Fondo Salva-Stati viene dipinto come la panacea contro tutti i mali, in un dibattito che è solo italiano. La domanda fondamentale rimane ad oggi senza risposta: se la nuova linea di credito del Mes è così conveniente, perché per fronteggiare l’emergenza nessuno Stato europeo ne ha fatto richiesta? La verità è che nessuno vuole il Mes perché è uno strumento inadeguato e rischioso. E il Presidente Giuseppeè sotto attacco soltanto per aver ricordato, in risposta ad una domanda specifica, un fatto che è sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda il presunto risparmio sugli interessi ...