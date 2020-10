Lo scenario shock per la Lombardia: da 113 a 600 in terapia intensiva a fine mese. Corsa contro il tempo, con i posti già esauriti (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)I posti letto nei reparti dei terapia intensiva degli ospedali lombardi sono praticamente esauriti. Inevitabile quindi, forse doverosa, la chiusura chiesta e ottenuta dalla Regione al Governo almeno dalle 23 alle 5, per ridurre almeno il moltiplicarsi dei contatti nella famigerata movida. Rispetto al rimpallo sulla zona rossa lombarda dello scorso marzo, la decisione stavolta è stata imposta dalla durezza dei numeri. Secondo una proiezione degli esperti del Cts, come riporta il Corriere della sera, dai 113 ricoverati in terapia intensiva, la Lombardia si ritroverà a gestire 600 malati gravi di Coronavirus entro la fine di ottobre e altre 4 mila ricoveri negli altri reparti Covid. ... Leggi su open.online (Di martedì 20 ottobre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 19 ottobre (Italia/Mondo)Iletto nei reparti deidegli ospedali lombardi sono praticamente. Inevitabile quindi, forse doverosa, la chiusura chiesta e ottenuta dalla Regione al Governo almeno dalle 23 alle 5, per ridurre almeno il moltiplicarsi dei contatti nella famigerata movida. Rispetto al rimpallo sulla zona rossa lombarda dello scorso marzo, la decisione stavolta è stata imposta dalla durezza dei numeri. Secondo una proiezione degli esperti del Cts, come riporta il Corriere della sera, dai 113 ricoverati in, lasi ritroverà a gestire 600 malati gravi di Coronavirus entro ladi ottobre e altre 4 mila ricoveri negli altri reparti Covid. ...

