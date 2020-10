Liverpool, idea Upamecano per sostituire Van Dijk (Di martedì 20 ottobre 2020) Per sostituire l’infortunato Van Dijk, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Upamecano Il Liverpool deve fare i conti con il grave infortunio ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. L’olandese salterà probabilmente tutta la stagione, quindi i Reds stanno sondando il mercato alla ricerca di un degno sostituto. Come riportato da Sky Sports, il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Dayot Upamecano per gennaio per sostituire Van Dijk. Il difensore francese del Lipsia è uno dei migliori prospetti europei e i Reds starebbero sondando il terreno per lui. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 20 ottobre 2020) Perl’infortunato Van, ilavrebbe messo gli occhi suIldeve fare i conti con il grave infortunio ai legamenti del ginocchio di Virgil van. L’olandese salterà probabilmente tutta la stagione, quindi i Reds stanno sondando il mercato alla ricerca di un degno sostituto. Come riportato da Sky Sports, ilavrebbe messo gli occhi su Dayotper gennaio perVan. Il difensore francese del Lipsia è uno dei migliori prospetti europei e i Reds starebbero sondando il terreno per lui. Leggi su Calcionews24.com

Il Liverpool deve fare i conti con il grave infortunio ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. L'olandese salterà probabilmente tutta la stagione, quindi i Reds stanno sondando il mercato alla ...