Lazio-Borussia Dortmund 3-1, il tabellino (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - Gioia Lazio : la squadra di Simone Inzaghi bagna il ritorno in Champions League dopo 13 anni con una strepitosa vittoria casalinga contro il Borussia Dortmund . Ciro Immobile , doppietta da ex, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 ottobre 2020) ROMA - Gioia: la squadra di Simone Inzaghi bagna il ritorno in Champions League dopo 13 anni con una strepitosa vittoria casalinga contro il. Ciro Immobile , doppietta da ex, ...

SkySport : LAZIO-BORUSSIA DORTMUND 3-1 Risultato finale ? ? #Immobile (6’) ? #LuizFelipe (23’) ? #Haaland (71’) ? #AkpaAkpro (… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Borussia Dortmund 1-0, rete di Immobile C. (LAZ) - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: LAZIO DA URLO! ?? Il ritorno in Champions League è dolcissimo per i biancocelesti: battuto il Borussia Dortmund nella 1a… - biondoinnocenti : @RobertoRenga Difesa del Borussia non incolpevole sui gol, bravissima la Lazio a capitalizzare. Bene così. - CB_Ignoranza : 2015: La Bild contro Immobile: “Acquistarlo uno dei più grandi errori del Borussia Dortmund' Oggi, contro di loro,… -