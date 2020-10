Il Mes piace solo ai dem. Zingaretti e Renzi non si vogliono rassegnare. Tra Pd e Iv è gara a chi si spella di più le mani per il fondo che rischia di consegnare l’Italia alla Troika (Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre l’Italia fronteggia la crisi sanitaria e attende la pioggia di miliardi del recovery fund, il Pd continua a pensare al Mes come se questo fosse una soluzione ad ogni problema. “Credo che un tema come quello del Meccanismo europeo salva-Stati vada affrontato nelle sedi opportune, in Parlamento, e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani” ha spiegato ieri il segretario dem Nicola Zingaretti in risposta alle parole del premier Giuseppe Conte che, domenica sera, aveva apparentemente chiuso le porte in faccia al chiacchierato fondo. Peccato che le polemiche che il leader del Nazzareno dice di voler evitare, siano state alimentate proprio dal lui – e dal suo stesso partito ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 20 ottobre 2020) Mentre l’Italia fronteggia la crisi sanitaria e attende la pioggia di miliardi del recovery fund, il Pd continua a pensare al Mes come se questo fosse una soluzione ad ogni problema. “Credo che un tema come quello del Meccanismo europeo salva-Stati vada affrontato nelle sedi opportune, in Parlamento, e non con una battuta in conferenza stampa, perché questo porta uno strascico di polemiche che non è in sintonia con la volontà che abbiamo di dare punti fermi agli italiani” ha spiegato ieri il segretario dem Nicolain risposta alle parole del premier Giuseppe Conte che, domenica sera, aveva apparentemente chiuso le porte in faccia al chiacchierato. Peccato che le polemiche che il leader del Nazzareno dice di voler evitare, siano state alimentate proprio dal lui – e dal suo stesso partito ...

evergippi : Conte - sul MES - ha confermato di essere - nelle conferenze stampa - un mentitore seriale. In quelle, dice ciò che… - sostengo5 : @ArtemiosMilani Non credo che tra perso o perduto ci sia molta differenza, probabilmente ti piace minimizzare. Il R… - tobefreeforever : @CottarelliCPI Conte non ha mai detto che i prestiti Mes costano meno di quelli dei mercati ma@che costano solo un… - Antobello : RT @markorusso69: L’hanno discussa , e il parlamento ha respinto il MES, non è che si possa votare sempre la stessa cosa fin quando non vi… - fandeglinutili : @CottarelliCPI Mi piace vedere come, imbestialiti, i fan del mes si rotolano nel fango. Fantastici -