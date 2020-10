“Il cannabidiolo è una droga”. Protesta di Federcanapa (Di martedì 20 ottobre 2020) “Il cannabidiolo è una droga”. Protesta di Federcanapa che ipotizza “sottomissioni a qualche internazionale del farmaco?” – Il CBD, o cannabidiolo, principio attivo contenuto nella cosiddetta ‘cannabis light’, diventa ufficialmente una sostanza stupefacente. Lo stabilisce il decreto firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale quattro giorni fa, che lo inserisce nella tabella dei medicinali “a base di sostanze attive stupefacenti”. Ma la disposizione, considerata non urgente ed affrettata, specialmente in attesa delle decisioni di dicembre dell’OMS a riguardo, continua a suscitare stupore, perplessità e perfino maldicenze sull’operato del Ministero della Salute: “…ma in questo momento non c’era ... Leggi su romadailynews (Di martedì 20 ottobre 2020) “Ilè una droga”.di Federcanapa che ipotizza “sottomissioni a qualche internazionale del farmaco?” – Il CBD, o, principio attivo contenuto nella cosiddetta ‘cannabis light’, diventa ufficialmente una sostanza stupefacente. Lo stabilisce il decreto firmato dal Ministro della Salute Roberto Speranza, pubblicato in Gazzetta Ufficiale quattro giorni fa, che lo inserisce nella tabella dei medicinali “a base di sostanze attive stupefacenti”. Ma la disposizione, considerata non urgente ed affrettata, specialmente in attesa delle decisioni di dicembre dell’OMS a riguardo, continua a suscitare stupore, perplessità e perfino maldicenze sull’operato del Ministero della Salute: “…ma in questo momento non c’era ...

