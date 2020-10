Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Sono andata a pulire nonostante la mia vita”. Antonella Elia furiosa (Di martedì 20 ottobre 2020) Ancora una volta Elisabetta Gregoraci è al centro di alcune dinamiche interne alla Casa del “Grande Fratello Vip”, che ieri ha totalizzato 3.429.000 spettatori con il 20.7% di share. Se da un lato la showgirl ha respinto in maniera secca le avance dell’ex Velino Pierpaolo Pretelli (“sono single ma non è detto che debba farmi una storia con te”) dall’altra si è scontrata con Stefania Orlando accusata di essere “prezzemolina” e intromettersi nei discorsi degli altri sempre. A riscaldare l’atmosfera ci ha pensato anche l’opinionista Antonella Elia: “Elisabetta Gregoraci gode di quello che è stata, della sua vita, del suo retaggio, lei è come Cleopatra un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 ottobre 2020) Ancora una voltaè al centro di alcune dinamiche interne alla Casa del “Vip”, che ieri ha totalizzato 3.429.000 spettatori con il 20.7% di share. Se da un lato la showgirl ha respinto in maniera secca le avance dell’ex Velino Pierpaolo Pretelli (“sono single ma non è detto che debba farmi una storia con te”) dall’altra si è scontrata con Stefania Orlando accusata di essere “prezzemolina” e intromettersi nei discorsi degli altri sempre. A riscaldare l’atmosfera ci ha pensato anche l’opinionista: “gode di quello che è stata, della sua vita, del suo retaggio, lei è come Cleopatra un ...

LegaSalvini : 'CONTE VUOLE LA POLIZIA NEI CONDOMINI'. SALVINI ALL'ATTACCO: NEANCHE IL GRANDE FRATELLO - fattoquotidiano : Perché è successo? Perché Roma che, malgrado tutto, resta la Capitale d’Italia e un discreto luogo della beltà del… - GrandeFratello : The winner is... ?? [Continuate a commentare tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I t… - FQMagazineit : Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: “Sono andata a pulire nonostante la mia vita”. Antonella Elia furiosa - CiaoGrosso : @AMorelliMilano In fondo il lockdown è un po’ come essere nella casa del grande fratello ?????? -