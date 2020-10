GF Vip, il pianto di Pretelli nella notte: “Perché la Gregoraci mi ha mentito?” (Di martedì 20 ottobre 2020) GF Vip: nella notte c’è stato lo sfogo di Pierpaolo Pretelli: il modello si è reso conto di non avere speranze con la showgirl nella casa Quella di ieri sera è stata una puntata scoppiettante, con tanti temi toccati da Alfonso Signorini, come sempre bravo a miscelare le varie tematiche che si sono intrecciate tra … L'articolo GF Vip, il pianto di Pretelli nella notte: “Perché la Gregoraci mi ha mentito?” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 20 ottobre 2020) GF Vip:c’è stato lo sfogo di Pierpaolo: il modello si è reso conto di non avere speranze con la showgirlcasa Quella di ieri sera è stata una puntata scoppiettante, con tanti temi toccati da Alfonso Signorini, come sempre bravo a miscelare le varie tematiche che si sono intrecciate tra … L'articolo GF Vip, ildi: “Perché lami ha mentito?” proviene da leggilo.org.

gossipblogit : Grande Fratello Vip 5: Pierpaolo Pretelli piange dopo lite con Elisabetta Gregoraci (video) - Italia_Notizie : Il pianto disperato di Pretelli durante la notte: 'Perché la Gregoraci mi ha mentito?' - soteros1 : RT @Ambrakey1: Voglio condividere con voi il video di questa ragazza che non c'è piu. Una bellissima voce. Ho pianto. - GiovannaPozzoni : RT @Ambrakey1: Voglio condividere con voi il video di questa ragazza che non c'è piu. Una bellissima voce. Ho pianto. - Ambrakey1 : Voglio condividere con voi il video di questa ragazza che non c'è piu. Una bellissima voce. Ho pianto. -