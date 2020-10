(Di martedì 20 ottobre 2020) Appiccato il fuoco alla porta d'ingresso della 'Ristorazione Più' di via Saverio Altamura, dove si preparano i pasti per le strutture della 'Sanità più'

cronaca_news : Foggia, quarto attentato in un anno ai fratelli Vigilante: vittime già testimoni contro i clan… - PassioneCZ : #Catanzaro-#Foggia, arbitra Gianpiero #Miele della sezione #AIA di #Nola. A coadiuvarlo saranno gli assistenti Cosi… - Realmm7calcio : RT @Realmm7calcio: Chiusa a #Jenne la #MarioMariozziCup, prestigioso torneo nazionale #Over50.Vince #NiaRoma, al secondo posto l'#Ascoli,… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia quarto

La Repubblica

Nuovo attentato incendiario alle strutture sociali dei fratelli Vigilante di Foggia. E' il quarto dall'inizio dell'anno, l'ultimo in aprile in pieno lockdown, con una bomba davanti al centro ...Un incendio nella notte ha danneggiato 'Ristorazione Più', in via Altamura a Foggia, vicino al parcheggio Maddalena ... Sono intervenuti i pompieri. È il quarto attentato dall’inizio dell’anno alle ...