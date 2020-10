Dinamo Kiev-Juventus 0-2: “rinascimento” Ramsey, ariete Morata (Di martedì 20 ottobre 2020) Dinamo Kiev-Juventus termina con la vittoria dei bianconeri. Ramsey al centro del villaggio, ottimo Chiesa, Morata finalizza Dinamo Kiev-Juventus termina come da pronostico, con la vittoria dei bianconeri guidati da Andrea Pirlo. Buon esordio per la Vecchia Signora che conquista subito tre punti. Il tecnico schiera un 4-2-3-1 con Danilo fermo in fase di impostazione per favorire il dinamico 3-4-3. Ramsey organizza tra le linee al centro del villaggio e dispensa palloni per le punte. Il gallese è il più propositivo nel primo tempo. Ottimo anche Chiesa, che vince spesso il duello sulla fascia. Nella ripresa si sveglia anche Morata e la Juventus passa subito in vantaggio. Azione orchestrata ... Leggi su zon (Di martedì 20 ottobre 2020)termina con la vittoria dei bianconeri.al centro del villaggio, ottimo Chiesa,finalizzatermina come da pronostico, con la vittoria dei bianconeri guidati da Andrea Pirlo. Buon esordio per la Vecchia Signora che conquista subito tre punti. Il tecnico schiera un 4-2-3-1 con Danilo fermo in fase di impostazione per favorire il dinamico 3-4-3.organizza tra le linee al centro del villaggio e dispensa palloni per le punte. Il gallese è il più propositivo nel primo tempo. Ottimo anche Chiesa, che vince spesso il duello sulla fascia. Nella ripresa si sveglia anchee lapassa subito in vantaggio. Azione orchestrata ...

