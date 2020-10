Covid, Galles in lockdown da venerdì. Attesa per il discorso di Boris Johnson. Contagi record in Germania (Di martedì 20 ottobre 2020) Il Galles entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l'epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministro Gallese, Mark Drakefors introducendo le misure più ... Leggi su leggo (Di martedì 20 ottobre 2020) Ilentrerà inda venerdì fino al 9 novembre nel tentativo di frenare l'epidemia da coronavirus. Lo ha annunciato il primo ministroe, Mark Drakefors introducendo le misure più ...

GiocoNews_it : Covid-19, chiudono di nuovo i #casinò di Irlanda e Galles - dangelo_luciana : RT @frau101_f: E nel frattempo in #Galles #lockdown - VirgilioVazzari : Irlanda e Galles tornano al lockdown per frenare i contagi da coronavirus. In Italia la Lombardia chiede il coprifu… - occhio_notizie : A partire dalle 18 locali del 23 ottobre, sarà chiesto ad oltre 3 milioni di cittadini gallesi di rimanere a casa f… - giuseppe_gala : Covid-19: la situazione in breve in diversi Paesi d'Europa. Dal mini-lockdown di del Galles alle misure di Belgio e… -