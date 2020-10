Covid | de Magistris contro De Luca | “Gravi errori dalla Regione | rimasti 15 posti in terapia intensiva | andremo sicuramente in lockdown”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 ottobre 2020) Ne ha per tutti. Dal governatore della Campania al presidente del Consiglio e prospetta uno scenario di chiusura generalizzata per la. Luigi de, sindaco di Napoli, va all’attacco: “Penso ci siano statimolto gravi dellae non è uno scaricabarile, i numeri parlano da soli. Le persone a casa sono sole, appena aumenta la febbre vanno in ospedale, il virus è fuorillo, la medicina territoriale è stata smantellata già prima della pandemia. De– dice su su Rai Radio1 all’interno di Radio anch’io – ha vietato anche ai medici di dire la verità. Il tampone viene fatto dopo molti giorni. Il problema non sono i ragazzi. Non prendiamocela con i cittadini che hanno avuto in gran parte ...