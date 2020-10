Corona virus | Italia | 142739 attualmente positivi a test +8736 in un giorno con 36705 decessi 89 e 255005 guariti 2046 Totale di 434449 casi 10874 Dati della protezione civile | effettuati 144737 tamponi

MSator : RT @andreasso1951: Oncologi, stenta il recupero di 1,4 milioni di screening saltati - Sanità - - LuiNardi : RT @andreasso1951: Oncologi, stenta il recupero di 1,4 milioni di screening saltati - Sanità - - Enkey : Per necessità (vuoi l'essere freelancer, vuoi il corona virus che spinge a fare smart working, vuoi il ritrovarsi i… - pierino5861 : RT @andreasso1951: Oncologi, stenta il recupero di 1,4 milioni di screening saltati - Sanità - - bicidiario : Lombardia Piemonte Lazio e Liguria tengono alta la bandiera con la corona, e non e' piu' quelle delle panette di co… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

Corriere della Sera

Dopo il record di ieri, il Covid fa registrare 1.312 nuovi positivi su 12.695 tamponi effettuati, 281 in meno di ieri ma con 2.490 tamponi in meno effettuati. Di questi 1.312 nuovi contagiati, però, 1 ...Le persone risultate positive al virus in Friuli Venezia Giulia dall’inizio della pandemia ammontano in tutto a 6.636, di cui: 2.215 a Trieste (+58), 2.291 a Udine (+40), 1.400 a Pordenone (+19 ...