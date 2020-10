Coprifuoco serale | limitazioni per bar e ristoranti | per il prof Galli non è abbastanza

(Di martedì 20 ottobre 2020) Poco più di dieci giorni fa la parola d’ordine era “resistere”. Poi il contagio giornaliero è più che triplicato e il motto è “fermare velocemente la crescita”. E ci sembra di essere in ritardo in una battaglia i cui esiti abbiamo già intravisto a maggio. Il sette ottobre, poco più di dieci giorni fa, … L'articoloper bar e, per ilnon èproviene da leggilo.org.

La Regione Lombardia, insieme a tutti i sindaci di tutti i comuni lombardi, ha chiesto al Governo di applicare il coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre. Ad oggi in Lombardia ci so ...Entra in vigore giovedì 22 ottobre dalle 23 alle 5 di mattina. I sindaci e il presidente lombardo Fontana hanno proposto misure più restrittive per arginare i contagi, il governo non si è opposto ...