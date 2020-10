“Chi è Stefano, il fidanzato di Elisabetta Gregoraci”: dopo il GF Vip viene fuori tutto (Di martedì 20 ottobre 2020) GF Vip, undicesima puntata: Elisabetta Gregoraci finisce “interrogata” in confessionale. Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro perché nei giorni scorsi il pubblico ha notato che quando si parla del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli lei si batte sul petto. Colpetti che non sono sfuggiti ai più attenti, così nel bel mezzo della diretta di lunedì il conduttore ha voluto metterla alla prova. E l’ha smascherata perché effettivamente quel gesto la Gregoraci lo fa eccome e di continuo. Dunque ha ammesso: “Sono rivolti rivolti fuori, ma non a una persona. Siamo un gruppo con la mia migliore amica Micaela, Bianca, Marzia e un ragazzo”. Parole che non hanno convinto molto. Soprattutto Antonella Elia, che dallo studio ha sbottato: “Elisabetta ti ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 20 ottobre 2020) GF Vip, undicesima puntata:Gregoraci finisce “interrogata” in confessionale. Alfonso Signorini ha voluto vederci chiaro perché nei giorni scorsi il pubblico ha notato che quando si parla del suo rapporto con Pierpaolo Pretelli lei si batte sul petto. Colpetti che non sono sfuggiti ai più attenti, così nel bel mezzo della diretta di lunedì il conduttore ha voluto metterla alla prova. E l’ha smascherata perché effettivamente quel gesto la Gregoraci lo fa eccome e di continuo. Dunque ha ammesso: “Sono rivolti rivolti, ma non a una persona. Siamo un gruppo con la mia migliore amica Micaela, Bianca, Marzia e un ragazzo”. Parole che non hanno convinto molto. SopratAntonella Elia, che dallo studio ha sbottato: “ti ...

