Borse 20 ottobre, listini incerti. Piazza Affari in positivo

MILANO – Borse 20 ottobre. Dopo un inizio di settimana difficile, i listini sperano di poter cambiare rotta. Periodo difficile per i mercati, con l'aumento dei contagi in tutta Europa che continua a pesare.

Borse 20 ottobre 2020, Piazza Affari apre in positivo

La chiusura in negativo di Wall Street ha portato ad una apertura debole dei listini asiatici. Tokyo ha terminato la seduta in rosso: -0,44%. In positivo, invece, Shanghai (+0,44%) e Hong Kong (+0,02%). Aperta contrastata per il Vecchio Continente.

