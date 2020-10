Away 2 non ci sarà, Netflix cancella la serie spaziale con Hilary Swank (Di martedì 20 ottobre 2020) Away 2 non ci sarà: Netflix mette la parola fine alla serie ambientata nello spazio con protagonista il premio Oscar Hilary Swank. Dopo una sola stagione, la piattaforma di streaming ha deciso di non ordinare un secondo ciclo di episodi alla luce di alcuni fattori. Secondo quanto riporta Deadline, i costi di produzione sarebbero stati decisivi per optare la cancellazione. Nelle settimane successive al suo rilascio su Netflix, Away si era classificato tra le 10 serie più viste sul servizio, raggiungendo anche il secondo posto. A quanto pare, ciò non è bastato per confermare Away 2. Proprio il mese scorso, la showrunner Jessica Goldberg aveva svelato i suoi piani per il futuro della ... Leggi su optimagazine (Di martedì 20 ottobre 2020)2 non ci sarà:mette la parola fine allaambientata nello spazio con protagonista il premio Oscar. Dopo una sola stagione, la piattaforma di streaming ha deciso di non ordinare un secondo ciclo di episodi alla luce di alcuni fattori. Secondo quanto riporta Deadline, i costi di produzione sarebbero stati decisivi per optare lazione. Nelle settimane successive al suo rilascio susi era classificato tra le 10più viste sul servizio, raggiungendo anche il secondo posto. A quanto pare, ciò non è bastato per confermare2. Proprio il mese scorso, la showrunner Jessica Goldberg aveva svelato i suoi piani per il futuro della ...

