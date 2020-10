Andrea Zelletta, spunta un’altra ragazza: “Ci siamo frequentati e mi voleva anche adesso che sta con Natalia, ho i messaggi” (Di martedì 20 ottobre 2020) Busta gold choc per Andrea Zelletta e a presentargliela è la redazione di DiPiù Tv, che è stata contattata da una ragazza che fa parte del passato (e forse non solo) del modello. Alice Fabbrica ha scritto al settimanale per raccontare della sua breve storia con il bel pugliese, la 23enne ha rivelato di aver frequentato (5 anni fa) per qualche tempo Zelletta, anche se all’epoca lui era impegnato. “Altro che un comodino. Andrea Zelletta è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni ... Leggi su biccy (Di martedì 20 ottobre 2020) Busta gold choc pere a presentargliela è la redazione di DiPiù Tv, che è stata contattata da unache fa parte del passato (e forse non solo) del modello. Alice Fabbrica ha scritto al settimanale per raccontare della sua breve storia con il bel pugliese, la 23enne ha rivelato di aver frequentato (5 anni fa) per qualche tempose all’epoca lui era impegnato. “Altro che un comodino.è un uomo che sa quello che vuole. Dopo avermi conosciuta si era invaghito di me e a cercato di convincermi a vederci e frequentarci. Sono sempre stata zitta, ma vedendolo in televisione al GF mi ha lasciato di stucco che si sia dipinto come un bravo ragazzo, con quella faccina pulita e gli occhioni ...

