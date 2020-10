5 serie recenti da cui stare alla larga (Di martedì 20 ottobre 2020) Di serie brutte, nella selva di produzioni americane sfornate ogni anno e alle quali si aggiungono le centinaia dal resto del mondo, ce ne sono davvero tante. Tuttavia, tra uno show prevedibilmente mediocre, uno implacabilmente noioso, uno inevitabilmente visto-rivisto-e-stravisto, uno semplicemente brutto e basta e uno da scansare a ogni costo, ce ne passa. A quest’ultima categoria appartengono tutte quelle produzioni su cui avevamo investito: nelle aspettative (se le attendavamo con frenesia dopo averne visto trailer e cast), negli sviluppi (se ci eravamo appassionati in corso d’opera), e così via. Criticare con cognizione di causa senza sparare a zero immotivatamente come un hater del k-pop contro qualcosa o qualcuno richiede passione e affetto. Per chi trova terribile sentirsi delusi da una serie dalla quale ... Leggi su wired (Di martedì 20 ottobre 2020) Dibrutte, nella selva di produzioni americane sfornate ogni anno e alle quali si aggiungono le centinaia dal resto del mondo, ce ne sono davvero tante. Tuttavia, tra uno show prevedibilmente mediocre, uno implacabilmente noioso, uno inevitabilmente visto-rivisto-e-stravisto, uno semplicemente brutto e basta e uno da scansare a ogni costo, ce ne passa. A quest’ultima categoria appartengono tutte quelle produzioni su cui avevamo investito: nelle aspettative (se le attendavamo con frenesia dopo averne visto trailer e cast), negli sviluppi (se ci eravamo appassionati in corso d’opera), e così via. Criticare con cognizione di causa senza sparare a zero immotivatamente come un hater del k-pop contro qualcosa o qualcuno richiede passione e affetto. Per chi trova terribile sentirsi delusi da unaquale ...

lufo88ita : @steveross75 @DocThomas Se consideri che metà serie del Mazinga Z è inedita in Italia perché c'è troppa viulenza...… - 7m70 : @chiadegli nella vecchia app ricordo che davvero trovavo tutto e infatti era di una ricchezza inaudita, ora,da qual… - msi_italy : Da oggi in esclusiva su MSI Store potrete pre-ordinare il nostro Desktop PC Aegis Ti5.???? All'interno di questo pc… - sportface2016 : #Milan, le recenti dichiarazioni di #Pioli: menzione a #Ibrahimovic - giuseppecamillo : RT @AndreaParre87: Tra i ricordi di #cerruti ci sono piccole gemme recenti come questa fatta con #Frassica per una serie di spot della Wind… -

Ultime Notizie dalla rete : serie recenti 5 serie recenti da cui stare alla larga Wired.it 5 serie recenti da cui stare alla larga

Date a Ryan Murphy una piattaforma sulla quale sfogare le sue ossessioni, passioni e perversioni con tanto di carta bianca e… avrete Hollywood. Il re Mida del piccolo schermo americano, creatore ...

Catania-Ternana, i precedenti: ultima vittoria rossazzurra in Serie B

Dopo appena due giorni dalla trasferta di Francavilla Fontana, il Catania torna in campo al Nobile di Lentini contro la Ternana dell’ex Cristiano Lucarelli: sfida emozionante, questa, visto il recente ...

Date a Ryan Murphy una piattaforma sulla quale sfogare le sue ossessioni, passioni e perversioni con tanto di carta bianca e… avrete Hollywood. Il re Mida del piccolo schermo americano, creatore ...Dopo appena due giorni dalla trasferta di Francavilla Fontana, il Catania torna in campo al Nobile di Lentini contro la Ternana dell’ex Cristiano Lucarelli: sfida emozionante, questa, visto il recente ...