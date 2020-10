Vittorio Feltri contro Twitter: “Un bordello guidato da dementi” (Di lunedì 19 ottobre 2020) “I miei Cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questo bordello guidato da dementi. Via, me ne vado”. Con questa frase Vittorio Feltri si scaglia contro Twitter e minaccia di abbandonare il social. Il giornalista però già nelle ultime ore è tornato tranquillamente a twittare, trattasi dunque solamente di uno sfogo temporaneo. Centinaia i commenti sotto al suo post: “Volesse iddio”, “Finalmente te ne vai”. I miei Cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questo bordello guidato da dementi. Via, me ne vado. — Vittorio ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) “I miei Cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questoda dementi. Via, me ne vado”. Con questa frasesi scagliae minaccia di abbandonare il social. Il giornalista però già nelle ultime ore è tornato tranquillamente a twittare, trattasi dunque solamente di uno sfogo temporaneo. Centinaia i commenti sotto al suo post: “Volesse iddio”, “Finalmente te ne vai”. I miei Cinguettii non vengono più diffusi e nessuno mi spiega perché pertanto chiedo di togliermi da questoda dementi. Via, me ne vado. —...

