Verona-Genoa | il post-partita

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Dopo lo zero a zero maturato nei novanta minuti del Bentegodi, i due allenatori si sono presentati ai microfoni per le consuete conferenze stampa. Tanti i temi trattati. Vediamoli insieme. “Rimpianti? Abbiamo dato il massimo“ “Se non fai gol dopo tutta la mole di gioco che abbiamo fatto è un peccato. Rimpianti? Abbiamo dato il massimo. Perin ha fatto una parata strepitosa su Salcedo, un peccato non aver vinto. Oggi avevamo otto giocatori nuovi rispetto all’anno scorso. In campo avevamo dei “bambini” come Ilic, Lovato e Colley. È mancato solo il gol. Abbiamo fatto una prestazione di personalità. Il pubblico deve capire che quest’anno si è ripartiti da zero, è una cosa completamente diversa. L’atteggiamento dev’essere quello dello scorso anno, va ...