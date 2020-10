Usa 2020, ecco perché il 4 novembre non sapremo chi ha vinto le Presidenziali (Di martedì 20 ottobre 2020) Il mondo rischia di aspettare giorni, o anche settimane, per sapere chi ha vinto le elezioni Presidenziali americane tra Donald Trump e Joe Biden dopo la chiusura dei seggi il 3 novembre. Gli elettori americani che hanno espresso il loro voto in anticipo, per posta o di persone sono già a oggi oltre 28 milioni, secondo il sito election Project, su 239 milioni d aventi diritto. E molti altri milioni andranno a votare prima del 3 novembre in vari stati che aprono in questi giorni le loro urne in anticipo. La pandemia di coronavirus ha spinto molti, soprattutto gli elettori democratici che sono più sensibili a temi di salute pubblica, a preferire il voto per posta. Perciò un ritardo nel conteggio dei voti è molto probabile.Solitamente il risultato del voto viene dichiarato la sera stessa. Le ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 20 ottobre 2020) Il mondo rischia di aspettare giorni, o anche settimane, per sapere chi hale elezioniamericane tra Donald Trump e Joe Biden dopo la chiusura dei seggi il 3. Gli elettori americani che hanno espresso il loro voto in anticipo, per posta o di persone sono già a oggi oltre 28 milioni, secondo il sito election Project, su 239 milioni d aventi diritto. E molti altri milioni andranno a votare prima del 3in vari stati che aprono in questi giorni le loro urne in anticipo. La pandemia di coronavirus ha spinto molti, soprattutto gli elettori democratici che sono più sensibili a temi di salute pubblica, a preferire il voto per posta. Perciò un ritardo nel conteggio dei voti è molto probabile.Solitamente il risultato del voto viene dichiarato la sera stessa. Le ...

