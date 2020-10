Udine saluta il Giro con 1 000 palloncini rosa grazie a Confcommercio e Confartigianato

Leggi su udine20

(Di lunedì 19 ottobre 2020)unite perre la carovanadeld’Italia. Le due associazioni di categoria lo faranno con l’iniziativa dei, ovviamente del colore della maglia del primo in classifica, una forma di ringraziamento agli atleti che faticano in sella anche in una stagione meno favorevole dal punto di vista climatico rispetto alla consueta corsa primaverile.Sono esattamente 1.000 iche verranno appesi lunedì mattina, 19 ottobre, sui pali della luce delle vie della città attraversate dai ciclisti, al via della sedicesima tappa di martedì 20, lunga 229 chilometri, che si concluderà a San Daniele. «Un’occasione importante di visibilità per ...