Traffico Roma del 19-10-2020 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 ottobre 2020) LuceverdeL’hai trovati dalla redazione non molte le novità non monto anche ilregistrato al momento abbiamo rallentamenti di lieve entità sulla Cassia tra la Giustiniana via di Grottarossa e sulla Nomentana tra rubare Sant’Alessandro nessuna segnalazione sul raccordo e consolari la polizia locale Ci segnala un incidente in viale Jonio all’altezza di via di Monte Cassino inevitabili le ripercussioni centro ricordiamo che per lavori via Cesare Battisti e via IV Novembre sono percorribili soltanto in direzione di Piazza Venezia da Piazza Venezia alè fatto proseguire Quindi verso via del corso o via del Plebiscito per i dettagli di queste date notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it un servizio a cura della e della polizia locale di ...