Tamponi, al Frullone cambia tutto: “Funzionerà tutto via sms” (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – tutto pronto per la rimodulazione dell’attività di controllo, da mercoledì Tamponi solo su richiesta del medico curante. “Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che i Tamponi vengano fatti solo a chi ne ha realmente bisogno e quindi con una prescrizione del medico curante, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n°32850 del 12 ottobre 2020 nel merito di isolamento, quarantena, casi positivi (asintomatici, sintomatici, a lungo termine) e contatti stretti asintomatici”. Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, conferma la rimodulazione delle attività di controllo in linea con l’attuale scenario ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli –pronto per la rimodulazione dell’attività di controllo, da mercoledìsolo su richiesta del medico curante. “Tutelare la salute dei cittadini è la nostra priorità, per riuscirci dobbiamo fare in modo che ivengano fatti solo a chi ne ha realmente bisogno e quindi con una prescrizione del medico curante, nel rispetto di quanto definito con la Circolare del Ministero della Salute n°32850 del 12 ottobre 2020 nel merito di isolamento, quarantena, casi positivi (asintomatici, sintomatici, a lungo termine) e contatti stretti asintomatici”. Ciro Verdoliva, direttore generale dell’ASL Napoli 1 Centro, conferma la rimodulazione delle attività di controllo in linea con l’attuale scenario ...

Pablecito80 : RT @Napolikeit: Da martedì prossimo all’ASL Frullone di #Napoli i #tamponi per il #Covid19 verranno eseguiti soltanto su prenotazione! htt… - Napolikeit : Da martedì prossimo all’ASL Frullone di #Napoli i #tamponi per il #Covid19 verranno eseguiti soltanto su prenotazio… - NotizieFrance : Covid, file al Frullone per i tamponi. “Stiamo monitorando situazione per evitare assembramenti e disservizi, inuti… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi Frullone Tamponi a Napoli: all’ASL Frullone solo con prenotazione Napolike Covid, al Frullone solo tamponi su richiesta di medici di famiglia e pediatri

Da mercoledì 21 prossimo la postazione del Frullone sarà dedicata esclusivamente a realizzare i tamponi dei cittadini residenti (o domiciliati) nella città di Napoli che saranno stati segnalati ...

Covid, il questionario della Regione Campania chiede i sintomi a tutti. Anche ai deceduti

Incominciamo con un quiz. Preferite essere “tamponati” e vivere nell’attesa di una non-risposta, oppure dopo una fila estenuante di 4 ore mollare tutto, rinunciare al tampone lasciando lo schedario e ...

Da mercoledì 21 prossimo la postazione del Frullone sarà dedicata esclusivamente a realizzare i tamponi dei cittadini residenti (o domiciliati) nella città di Napoli che saranno stati segnalati ...Incominciamo con un quiz. Preferite essere “tamponati” e vivere nell’attesa di una non-risposta, oppure dopo una fila estenuante di 4 ore mollare tutto, rinunciare al tampone lasciando lo schedario e ...