Stranger Things 4: tornerà Billy? (Di lunedì 19 ottobre 2020) Billy tornerà nella stagione 4 di Stranger Things? Compare un indizio sul profilo Twitter dell'attore Dacre Montgomery. LEGGI ANCHE: Stranger Things 4: a breve le ripreseStranger Things: la quarta stagione è l'ultima? Se stavi aspettando con ansia ulteriori dettagli sulla stagione 4 di Stranger Things, Dacre Montgomery potrebbe aver appena fatto un grande spoiler. Una delle domande ricorrenti nelle menti dei fan dalla fine della stagione 3 è se Billy tornerà nella stagione 4 di Stranger Things. Anche se il ritorno sembra improbabile, la recente foto di Montgomery ha causato un certo trambusto.

