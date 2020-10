Roma ancora in isolamento, oggi altro giro di tamponi: mercoledì la partenza per Berna (Di lunedì 19 ottobre 2020) La Roma prosegue l’isolamento a Trigoria. Dopo la vittoria contro il Benevento per 5-2, i ragazzi di Paulo Fonseca hanno fatto ritorno nel centro sportivo, il tutto per via della notizia della positività di Riccardo Calafiori arrivata sabato. I tamponi di domenica mattina pre Benevento sono tutti risultati negativi, ma per precauzione la squadra rimarrà in isolamento con l’obiettivo di ridurre il rischio di contagio al minimo visto anche il doppio impegno in trasferta di giovedì con lo Young Boys e di lunedì prossimo contro il Milan. I giocatori oggi sosterranno nuovi test perché, da protocollo Uefa, sono obbligatori 48 ore prima della partenza della squadra, prevista per mercoledì per Berna. Oltre a Calafiori ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 ottobre 2020) Laprosegue l’a Trigoria. Dopo la vittoria contro il Benevento per 5-2, i ragazzi di Paulo Fonseca hanno fatto ritorno nel centro sportivo, il tutto per via della notizia della positività di Riccardo Calafiori arrivata sabato. Idi domenica mattina pre Benevento sono tutti risultati negativi, ma per precauzione la squadra rimarrà incon l’obiettivo di ridurre il rischio di contagio al minimo visto anche il doppio impegno in trasferta di giovedì con lo Young Boys e di lunedì prossimo contro il Milan. I giocatorisosterranno nuovi test perché, da protocollo Uefa, sono obbligatori 48 ore prima delladella squadra, prevista per mercoledì per. Oltre a Calafiori ...

