“Riposa in pace amore mio”. Lutto per Mara Venier: il devastante annuncio via instagram (Di lunedì 19 ottobre 2020) Solo ieri Mara Venier aveva parlato del suo amico Gianni Dei, i due sono uniti da un rapporto che andava avanti da oltre trent’anni ed’era una delle persone più importanti della sua vita. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore della Venier che, nella puntata speciale di Domenica In, dedicata ai suoi settantanni ha raccontato di questa amicizia. Ieri Mara ha reso noto che l’attore era malato da tempo, senza specificare di che patologia soffrisse e quali fossero le sue reali condizioni. Non sappiamo, almeno per il momento, le cause della morte di Gianni Dei. Mara ha voluto annunciare la perdita dell’uomo attraverso il suo profilo instagram. Sotto alla foto postata dalla nota conduttrice, molti ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 19 ottobre 2020) Solo ieriaveva parlato del suo amico Gianni Dei, i due sono uniti da un rapporto che andava avanti da oltre trent’anni ed’era una delle persone più importanti della sua vita. La sua morte lascia un vuoto incolmabile nel cuore dellache, nella puntata speciale di Domenica In, dedicata ai suoi settantanni ha raccontato di questa amicizia. Ieriha reso noto che l’attore era malato da tempo, senza specificare di che patologia soffrisse e quali fossero le sue reali condizioni. Non sappiamo, almeno per il momento, le cause della morte di Gianni Dei.ha voluto annunciare la perdita dell’uomo attraverso il suo profilo. Sotto alla foto postata dalla nota conduttrice, molti ...

Antonio_Tajani : La tua comunità politica continuerà a lottare per ciò in cui credevi. Riposa in pace, Jole. - nazferit : riposa in pace angelo, alzeremo ancora di più le nostre voci. #HazalTektas - zazoomblog : Mara Venier in lutto un dolore grande: “Dopo 35 anni come farò? Riposa in pace amore mio” - #Venier #lutto #dolore… - Elmora39701045 : @borghi_claudio @Lidia_Undiemi @LeleDip #leledip #combattere Riposa in pace. - LadymiaMicky : Riposa in pace mio dolcissimo Principe Azzurro ?????? il mio cuore è in frantumi ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : “Riposa pace Tre morti in poche ore: comunità sconvolta dal dolore. Attesa per autopsie e funerali ciociariaoggi.it