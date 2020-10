PS5 avrà 664 GB di spazio utilizzabile? La conferma sembra arrivare dal reveal dell' interfaccia utente

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 19 ottobre 2020) PlayStation 5 riserverà circa il 20%a memoria SSD interna da 825 GB per le funzioni operative, lasciando circa 664 GB utilizzabili per i software.Questo secondo alcune immagini pubblicate in precedenza questo mese che mostrerebbero l'di PlayStation 5.Unae immagini pubblicate mostrava unodi archiviazione disponibile di 664 GB, il che significherebbe che circa il 20%'SSD da 825 GBa console sarebbe inaccessibile agli utenti di PS5. Questo corrisponde da vicino alla quota di circa 200 GB che Xbox Series X riserverà alle funzioni del sistema operativo.Leggi altro...