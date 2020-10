Protezione Civile: al via la terza fase di recupero delle ecoballe nel Golfo di Follonica (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oggi, 19 ottobre, sono riprese le operazioni condotte dalla Marina Militare, per la ricerca e il successivo recupero delle balle di combustibile solido secondario (ecoballe), disperse 5 anni fa dalla motonave Ivy nel Golfo di Follonica. Il Comitato di Indirizzo coordinato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, ha dato via libera alla terza fase delle operazioni, iniziate il 6 agosto scorso e che hanno visto dapprima gli assetti specializzati della Marina Militare impegnati nelle fasi di ricerca, localizzazione, identificazione e recupero di 12 ecoballe. In una seconda fase, nel mese di settembre, si è tenuta, inoltre, una campagna ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 19 ottobre 2020) Oggi, 19 ottobre, sono riprese le operazioni condotte dalla Marina Militare, per la ricerca e il successivoballe di combustibile solido secondario (), disperse 5 anni fa dalla motonave Ivy neldi. Il Comitato di Indirizzo coordinato dal Capo Dipartimento dellaAngelo Borrelli, ha dato via libera allaoperazioni, iniziate il 6 agosto scorso e che hanno visto dapprima gli assetti specializzati della Marina Militare impegnati nelle fasi di ricerca, localizzazione, identificazione edi 12. In una seconda, nel mese di settembre, si è tenuta, inoltre, una campagna ...

DPCgov : ???? #Governance e confronto sono da sempre al centro del modello italiano di #protezionecivile, così come l'aveva im… - madmakko : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW dubbio: comparando i dati in conferenza stampa oggi da Zaia e quelli riportat… - MassimoE69 : I cazzo di tamponiiiiiiiii - ninoBertolino : RT @Open_gol: ?? Con +9.338 nuove casi, in Italia il numero di persone attualmente positive al SARS-CoV-2 sale a quota 134.003. Il bollett… - TuttoMercatoWeb : Bollettino Protezione Civile: 9.338 nuovi contagiati (+7.766 positivi rispetto a ieri). 73 morti in 24h -

Ultime Notizie dalla rete : Protezione Civile Esercitazione di protezione civile AltamuraLife Coronavirus, 9338 casi nelle ultime 24 ore, 72 morti

I dati sono quelli del bollettino stilato giornalmente dalla Regione sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale per monitorare l’andamento dell’epidemia, accertati a mezzogiorno di ...

Dpcm, il riassunto della conferenza stampa di Conte

Covid Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo in Italia (9.338), mentre crescono i morti (73). I dati ...

I dati sono quelli del bollettino stilato giornalmente dalla Regione sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale per monitorare l’andamento dell’epidemia, accertati a mezzogiorno di ...Covid Italia, il bollettino di oggi 19 ottobre 2020. Nuovi casi di coronavirus in calo in Italia (9.338), mentre crescono i morti (73). I dati ...