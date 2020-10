Orrore in Cina, guardiano dello zoo di Shanghai sbranato da orsi bruni sotto gli occhi dei turisti (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Un guardiano di uno zoo è stato sbranato dagli orsi bruni. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio davanti ai visitatori sotto shock dello zoo Wild Animal Park di Shanghai, in Cina, che hanno assistito involontariamente alla scena. La notizia diffusa dai media asiatici è accompagnata con un video ripreso con un telefonino da un veicolo che … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di lunedì 19 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Undi uno zoo è statodagli. L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio davanti ai visitatorishockzoo Wild Animal Park di, in, che hanno assistito involontariamente alla scena. La notizia diffusa dai media asiatici è accompagnata con un video ripreso con un telefonino da un veicolo che … Impronta Unika.

