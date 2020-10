Lockdown localizzati decisi dai sindaci, stretta su sport e ristoranti. Tutte le novità del Dpcm (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Arriva la nuova stretta del governo giallofucsia per contenere i contagi. Il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovo Dpcm che in sostanza inasprisce le restrizioni anti-movida e che soprattutto passa ai sindaci la patata bollente di effettuare Lockdown localizzati. Sulla falsa riga di quanto dichiarato in questi ultimi giorni, Conte vuole passare per quello comprensivo che non vuole limitare troppo le libertà dei cittadini. In realtà è il classico sistema del poliziotto buono – il premier – e del poliziotto cattivo – i sindaci, che infatti hanno protestato finché il riferimento a loro non è stato tolto dal testo. Ma il risultato è comunque una fregatura per gli italiani, visto che nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma, 19 ott – Arriva la nuovadel governo giallofucsia per contenere i contagi. Il premier Giuseppe Conte ha firmato un nuovoche in sostanza inasprisce le restrizioni anti-movida e che soprattutto passa aila patata bollente di effettuare. Sulla falsa riga di quanto dichiarato in questi ultimi giorni, Conte vuole passare per quello comprensivo che non vuole limitare troppo le libertà dei cittadini. In realtà è il classico sistema del poliziotto buono – il premier – e del poliziotto cattivo – i, che infatti hanno protestato finché il riferimento a loro non è stato tolto dal testo. Ma il risultato è comunque una fregatura per gli italiani, visto che nel ...

ricatti88 : RT @IlPrimatoN: Nuove restrizioni nel Dpcm in vigore da oggi: ultimatum di 7 giorni a piscine e palestre, massimo 6 persone per tavolo nei… - IlPrimatoN : Nuove restrizioni nel Dpcm in vigore da oggi: ultimatum di 7 giorni a piscine e palestre, massimo 6 persone per tav… - donlione1 : Sindaci contro Conte per il passaggio di responsabilità sui lockdown localizzati ed un po' hanno ragione: in base a… - matteograndi : @stebellentani @Agoerre Parlane con Paolo Tonelli, epidemiologo dell’Universita di Genova. Servono lockdown localiz… - LorenzoCeparano : #GiuseppeConte ha appena annunciato le nuove restrizioni. Mi chiedo: ‘quali sarebbero?’. Prevedo che tra una settim… -