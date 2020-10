La Spagna esalta Pedro e Carles Perez: "Con loro la Roma brilla!" (Di lunedì 19 ottobre 2020) Roma - 'La Roma spagnola funziona' . Così Marca ha aperto la notizia della vittoria dei giallorossi contro il Benevento. Il 5 a 2 arrivato grazie a gol realizzato da Pedro, oltre al calcio di rigore ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 ottobre 2020)- 'Laspagnola funziona' . Così Marca ha aperto la notizia della vittoria dei gialssi contro il Benevento. Il 5 a 2 arrivato grazie a gol realizzato da, oltre al calcio di rigore ...

“Carles Perez illumina l’Olimpico, Pedro è fondamentale", scrive il Mundo Deportivo, mentre AS invece “La Roma spagnola distrugge il Benevento, esordio anche per Borja Mayoral”. Tanta attenzione alle ...

"Carles Perez illumina l'Olimpico, Pedro è fondamentale", scrive il Mundo Deportivo, mentre AS invece "La Roma spagnola distrugge il Benevento, esordio anche per Borja Mayoral". Tanta attenzione alle ...

Letizia di Spagna fa un passo indietro e ricicla l'abito per lasciare spazio alle figlie Leonor e Sofia che le somigliano sempre più.