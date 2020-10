Inter, rientra Bastoni: il difensore pronto a rivivere un anno magico (Di lunedì 19 ottobre 2020) Torna Alessandro Bastoni e Conte ritrova il sorriso. Almeno parzialmente. Sì perché, se da un lato pesa ancora il k.o. nel derby, oggi il tecnico salentino può guardare con più fiducia ai prossimi ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 19 ottobre 2020) Torna Alessandroe Conte ritrova il sorriso. Almeno parzialmente. Sì perché, se da un lato pesa ancora il k.o. nel derby, oggi il tecnico salentino può guardare con più fiducia ai prossimi ...

sportli26181512 : Sollievo, dai che c'è Bastoni: in un anno magico è diventato l'asso della difesa: Sollievo, dai che c'è Bastoni: in… - Gazzetta_it : #Inter, riecco #Bastoni: l'asso della difesa è pronto a rivivere un anno magico - LucariniManuel : @passione_inter Meno male che rientra #Bastoni e #Skriniar, in difesa sabato ho visto cose veramente imbarazzanti,… - Mastiffs16 : @pisto_gol @Gazzetta_it Qualcuno ancora dice che nn era rosso, bhe chiedetelo ad Orsato oppure a Vecino perché il f… - Fili190381 : inter decimata?? noi con kjaer solo in difesa , romagnoli che rientra dopo 3 mesi, senza Rebic, gabbia, senza vice i… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter rientra Inter, in Champions rientrano Bastoni e Nainggolan? Sky Sport Inter, sos difesa: troppi gol presi, poco equilibrio. Conte lavora sui correttivi

Non solo Kolarov e i tre centrali in affanno: nel focus dell’allenatore gli esterni che non coprono e il centrocampo senza filtro. E torna Bastoni ...

Inter, Conte prova a recuperare Bastoni e Nainggolan

Sport - Cominciano a rientrare i giocatori che sono stati positivi al Covid, corsa contro il tempo per Bastoni e Nainggolan. La buona notizia è che due giocatori hanno ripreso ad allenarsi ...

Non solo Kolarov e i tre centrali in affanno: nel focus dell’allenatore gli esterni che non coprono e il centrocampo senza filtro. E torna Bastoni ...Sport - Cominciano a rientrare i giocatori che sono stati positivi al Covid, corsa contro il tempo per Bastoni e Nainggolan. La buona notizia è che due giocatori hanno ripreso ad allenarsi ...