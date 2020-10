Identificate le cause della crisi biologica della fine del Paleozoico | la più grande estinzione di massa nella storia della Terra

Leggi su meteoweb.eu

(Di lunedì 19 ottobre 2020) Circa 252 milioni di anni fa, alladel, primacomparsa dei dinosauri, la vita sullaha subito la più severadimai registrata, con la scomparsa del 70% delle specie terrestri e del 95% delle specie marine nel giro di poche decine di magliaia di anni, un’rapidissima dal punto di vista del tempo geologico. Ledi questa catastrofe senza precedenti sono state a lungo dibattute nel mondo scientifico in riferimento a come e perché lasia diventata inospitale per la vita così rapidamente. Ora, un nuovo studio, coordinato dal GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel e da Helmholtz Centre Potsdam GFZ ...