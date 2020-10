Grande Fratello Vip 5: ecco il nome del possibile vincitore secondo gli scommettitori (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continuano a susseguirsi, sul sito della Snai, le scommesse circa il prossimo vincitore del Grande Fratello Vip 5. Ad oggi, le scommesse darebbero sul podio: Tommaso Zorzi quitato 3,50Enock Barwuah quotato 4,50Francesco Oppini quotato 5,00Agli ultimi posti, invece, ci sarebbero: Adua Del Vesco: quotata 15 Dayane Mello: quotata 25 Stefania Orlando: quotata 25. Grande Fratello Vip 5: previsioni totalmente cambiate Già poche ore prima della partenza del Grande Fratello Vip, le scommesse sul papabile vincitore erano cominciate a circolare. Chiaramente, le previsioni di oggi sono diverse da quelle di allora. Fra i possibili vincitori sul podio, infatti, avevamo Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Fausto Leali. Quest’ultimo ... Leggi su trendit (Di lunedì 19 ottobre 2020) Continuano a susseguirsi, sul sito della Snai, le scommesse circa il prossimodelVip 5. Ad oggi, le scommesse darebbero sul podio: Tommaso Zorzi quitato 3,50Enock Barwuah quotato 4,50Francesco Oppini quotato 5,00Agli ultimi posti, invece, ci sarebbero: Adua Del Vesco: quotata 15 Dayane Mello: quotata 25 Stefania Orlando: quotata 25.Vip 5: previsioni totalmente cambiate Già poche ore prima della partenza delVip, le scommesse sul papabileerano cominciate a circolare. Chiaramente, le previsioni di oggi sono diverse da quelle di allora. Fra i possibili vincitori sul podio, infatti, avevamo Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Fausto Leali. Quest’ultimo ...

Poche ore fa, gli autori del Grande Fratello Vip hanno chiamato i ragazzi della casa in confessionale. La notizia ricevuta ha lasciato tutti di stucco e sconvolti, al punto che addirittura ...

GF Vip: Francesco Oppini e Tommaso Zorzi si sono baciati

Solo fino a qualche giorno fa, regnavano fuoco e fiamme nella casa del “Grande Fratello“, tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Il motivo? Tutto era partito da un semplice scherzo, sotto certi ...

